2022-07-27 14:00:00 – 2022-07-27 18:30:00

EUR 20 Une journée dédiée au sport avec du paddle, de la trottinette électrique, du laser game en forêt. Séance d’une heure pour chaque activité. Profitez d’un tarif exceptionnel de 20 € (au lieu de 26) pour pratiquer toutes ces disciplines et refaire celle de votre choix gratuitement!

A partir de 8 ans / En bonus, pour les plus petits : présence de la ludothèque et atelier pêche

Démonstration de taille de pierre, food-truck pour le goûter!

Et pour ceux qui veulent juste profitez du site vous pouvez tester le parcours terra aventura!

