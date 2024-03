Journée Sport et Nature pour Tous ! Excideuil, samedi 13 juillet 2024.

Le matin randonnée pédestre (12km) et VTT accompagnée autour d’Excideuil, départ à 9h à l’Office de Tourisme.

L’après-midi Ateliers gratuits encadrés par des professionnels, de découverte des activités de pleine nature escalade, tir à l’arc, poney, VTT électrique, arc-touch et lance à incendie au pied du château !

Toutes les activités sont gratuites, la réservation n’est pas nécessaire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 15:00:00

fin : 2024-07-13 19:00:00

Au pied du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

