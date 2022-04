Journée sport et nature à Airole en Italie / AetNature Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Breil-sur-Roya

Journée sport et nature à Airole en Italie / AetNature Breil-sur-Roya, 30 avril 2022, Breil-sur-Roya. Journée sport et nature à Airole en Italie / AetNature Place du village d ‘Airole Parking du village d ‘Airole (coordonnées gps 43.87139 / 7.55294) Breil-sur-Roya

2022-04-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-30 17:15:00 17:15:00 Place du village d ‘Airole Parking du village d ‘Airole (coordonnées gps 43.87139 / 7.55294)

Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes Breil-sur-Roya Une journée récréative avec canyoning, randonnée, jeux, accrobranche aetcanyoning@gmail.com +33 6 76 28 25 00 https://www.liguria-azur-event.com/ Place du village d ‘Airole Parking du village d ‘Airole (coordonnées gps 43.87139 / 7.55294) Breil-sur-Roya

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Breil-sur-Roya Autres Lieu Breil-sur-Roya Adresse Place du village d 'Airole Parking du village d 'Airole (coordonnées gps 43.87139 / 7.55294) Ville Breil-sur-Roya lieuville Place du village d 'Airole Parking du village d 'Airole (coordonnées gps 43.87139 / 7.55294) Breil-sur-Roya Departement Alpes-Maritimes

Journée sport et nature à Airole en Italie / AetNature Breil-sur-Roya 2022-04-30 was last modified: by Journée sport et nature à Airole en Italie / AetNature Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya 30 avril 2022 Alpes-Maritimes Breil-sur-Roya

Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes