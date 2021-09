Goult Goult Goult, Vaucluse Journée sport et artistique Goult Goult Catégories d’évènement: Goult

Journée sport et artistique Goult, 11 septembre 2021, Goult. Journée sport et artistique 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 17:00:00 Quartier la Canove Espace sportif de Goult

Goult Vaucluse Goult Journée sport et artistique! choisis ton activité pour la rentrée! Ouvert à tous!

démonstration et pratique: tennis, foot, judo, rugby, danse, équitation

Jeux par le centre Lou Pasquié et atelier éveil corporel & arts plastiques des Fleurs Nomades assoparentgoult@gmail.com +33 6 70 91 02 08 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

