JOURNÉE SPORT & DÉVELOPPEMENT DURABLE Parc Rosny, plage du lac Soorts-Hossegor, samedi 13 avril 2024.

JOURNÉE SPORT & DÉVELOPPEMENT DURABLE Parc Rosny, plage du lac Soorts-Hossegor Landes

C’est dans une approche environnementale que le CDOS 40 s’est associé au Département des Landes pour proposer un projet mêlant à la fois sport et développement durable

ETAPE OLYMPIQUE TOUR

Des activités sportives fun et ludiques

• A la découverte des associations sportives de la commune au travers de nombreuses initiations

• Accessibles et ouvertes à toutes et à tous

• Présence du VOILAT avec ses activités fun et sportives

Venez à la rencontre de vos clubs locaux !

VILLAGE DURABL’IMPACT XL

• Stands de sensibilisation et ateliers pour un sport plus responsable !

• Ateliers “Savoir rouler”, réparation de chambres à air percées

• Initiation pêche sportive, sensibilisation, atelier réutilisation de matériel de pêche

• Footing de 6km autour du lac (départ accompagné à 11h/ course libre l’après-midi)

• Balade et soin du cheval

• Initiation canoë (10h-11h), upcycling de voile usagée

• Défi ergomètres avec le Cercle nautique de Mimizan

De 10h-17h

Parc Rosny, plage du Parc .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Parc Rosny, plage du lac Avenue de Rosny

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@cdos40.fr

L’événement JOURNÉE SPORT & DÉVELOPPEMENT DURABLE Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Hossegor