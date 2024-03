Journée sport au château Château de Lichtenberg Lichtenberg, dimanche 28 juillet 2024.

Journée sport au château Culture & Sport en Grand Est Dimanche 28 juillet, 10h00 Château de Lichtenberg Tarif plein : 10€ – Tarif réduit : 7,50€ – Places limitées pour la descente en rappel et la tyrolienne.

Journée sport au château

Dimanche 28 juillet de 10h à 18h

Le dimanche 28 juillet, vivez une journée d’aventures et de défis sportifs au château de Lichtenberg ! Au programme des sensations fortes avec la possibilité de tester des activités sportives insolites comme la descente en rappel et la tyrolienne du haut des tours du château, le lancer de haches, le tir à l’arc ou encore le combat de chevaliers.

Château de Lichtenberg Rue des Cochers, 67340 Lichtenberg Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est 03 88 89 98 72 https://www.chateaudelichtenberg.alsace/ https://www.chateaudelichtenberg.alsace/billetterie/ Riche et fière de son histoire mouvementée depuis le XIIIe siècle, la forteresse restaurée possède également une identité du XXIe siècle. Un pari architectural audacieux a mêlé le grès, le bois, le cuivre pour l’adapter à ses nouvelles fonctions touristiques et culturelles. Ces ajouts contemporains restent réversibles pour permettre aux générations futures de retrouver le site dans son état antérieur. C’est désormais un lieu incontournable de découverte historique, d’exposition, de rencontre, d’expérimentation artistique et de spectacle. Parking du village puis liaison piétonne vers le château. Les personnes à mobilité réduite doivent être accompagnées.

©Emmanuel Bronner