Journée spéciale vélo Maison Citoyenne Sainte-Pazanne, samedi 27 avril 2024.

Journée spéciale vélo Maison Citoyenne Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Le Résservoir Ressourcerie solidaire à Sainte-Pazanne vous invite à sortir votre vélo ! Vous n’en avez pas ? Vous souhaitez en changer ? C’est le moment d’enprofiter il y en aura à vendre sur place.

Moyen de transport de plus en plus plébiscité par les locaux pour les déplacements du quotidien, le vélo retrouve de l’intérêt auprès des petits et des grands,

Animation proposée en partenariat avec l’association Vélo pour tous, la ressourcerie vous proposera cette journée spéciale pour vous permettre de racheter un vélo, rénover votre équipement, trouver des pièces détachées… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement Journée spéciale vélo Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2024-04-02 par eSPRIT Pays de la Loire