LA GRIGONNAIS, le samedi 18 septembre à 14:00

**Une journée spéciale pour apprendre à circuler à vélo en toute sécurité et pour s’initier au vélo à assistance électrique !** * Déambulation cycliste dans les rues de la Grigonnais * Première pierre de l’aménagement cycles et piétons par la commune de la Grigonnais * Initiation au vélo et au vélo à assistance électrique, * Balayette à vélo et autres animations * Spectacle dans le cadre du programme “ouvrir l’horizon” Rendez-vous dans le **Parc de la Mairie à LA GRIGONNAIS** **de 14h à 17h**. Evènement pour **tout public** et **sans inscription** _Pass Sanitaire demandé_ **Renseignements :** Communauté de Communes de Nozay 9 rue de l’église 44170 Nozay 02 40 79 51 51 [accueil@cc-nozay.fr](mailto:accueil@cc-nozay.fr) · [[www.cc-nozay.fr](www.cc-nozay.fr)](www.cc-nozay.fr)

Sans inscription, Gratuit, Tout public, Pass Sanitaire

LA GRIGONNAIS PARC DE LA MAIRIE Loire-Atlantique



