. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité La double séance fait l’objet d’une tarification spéciale :

Tarif plein : 12 €

Tarif réduit : 10 €

Tarif préférentiel : 8 €

Entrée gratuite :carte Forum Illimité et étudiant·es TUMO Paris. Rendez-vous pour une journée spéciale mangas et samouraïs le samedi 7 janvier au Forum des images ! Au programme : atelier manga, conférence, long-métrage ou encore performance théâtrale. Samedi 7 janvier – Journée spéciale Mangas et Samouraïs De 14h à 20h, retrouvez le Manga Café dans nos espaces, pour lire à volonté des mangas durant cette journée spéciale mangas et samouraïs ! à 14h15, Le Garçon et la bête de Mamoru Hosoda. À partir de 10 ans.

Un enfant solitaire pénètre par accident dans un monde parallèle peuplé d’animaux. Il devient le disciple de la bête Kumatetsu, qui l’initie au kendo. Un magnifique film d’apprentissage et d’amitié. à 16h30, Atelier manga animé par Camille Moulin-Dupré (auteur de mangas). À partir de 8 ans, ouvert à tous les niveaux. Tarif unique : 8 €.

Tu aimes dessiner ? Tu aimes les mangas ? Affûte ton crayon et viens dessiner ton samouraï dans une planche de manga. Raconte son histoire en apprenant le découpage case par case, et découvre ainsi toutes les étapes de création d’un manga. à 18h30, Quand le manga s’empare des samouraïs, conférence par Xavier Guilbert (commissaire d’exposition, spécialiste du manga).

De magnifiques personnages de samouraïs peuplent l’histoire du manga. Retour sur l’importance du jidaigeki (genre historique) dans la construction d’une figure du samouraï mythifiée et actuelle, qui résonne auprès des salarymen. à 20h30, performance théâtrale « Ken« (création originale). Mise en scène, conception et musique de Yôko Higashi avec François Guillemot (texte), Jacques Rossi (scène du kenjutsu) et Yôko Higashi.

Suivi de Tabou de Nagisa Oshima.

Kyoto, 1865. Le capitaine Toshiro s’éprend d’un jeune samouraï dont la beauté envoûtante attire tous les regards.

