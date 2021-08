Paris Musée d'art et d'histoire du judaïsme île de France, Paris Journée spéciale. Le yiddish sous le ciel de Paris ! Musée d’art et d’histoire du judaïsme Paris Catégories d’évènement: île de France

Journée spéciale. Le yiddish sous le ciel de Paris ! Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 5 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 10h à 18h

gratuit

À l’occasion des Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs, le mahJ vous invite à découvrir la richesse de la langue yiddish et de sa création littéraire, au travers de rencontres avec traducteurs, écrivains, linguistes, historiens et éditeurs, en écho à l’exposition « Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940 ». Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs Le yiddish sous le ciel de Paris : hommes et livres en dialogue de 10h à 18h : Librairie à l’heure yiddish Tout particulièrement pour cette journée, la librairie présente une sélection d’ouvrages en lien avec le domaine yiddish. Accès libre à 11h, 15h, 17h30 : Hommage à Avrom Sutzkever Projection, rencontre et lecture musicale Auditorium Avec la participation de Stéphane Bou, journaliste ; Marcel Bozonnet, comédien ; Denis Cuniot, pianiste ; Rachel Ertel, écrivain et traductrice ; Patricia Farazzi, écrivain et traductrice ; Raphaël Koenig, Harvard University ; Claude Mouchard, poète Avrom Sutzkever (1913-2010) a traversé le XXe siècle en poète. Survivant du ghetto de Wilno, dont il fut un témoin majeur, il y œuvra au sein de la « Brigade des papiers », qui sauva de la destruction des milliers de livres et de documents. Sa mère et son fils nouveau-né y furent assassinés par les nazis en 1942. En 1946, il témoigne au procès de Nuremberg, et il s’installe en Israël en 1947. Il y poursuit son œuvre poétique, fondant la revue de littérature yiddish Di Goldene Keit (« La Chaîne d’or »). En 1985, il obtient le prix Israël pour l’ensemble de son œuvre. Programme : 11h Projection. « Miel noir, la vie et l’oeuvre d’Avraham Sutzkever » : payant (6 €/4 €) et sur réservation

15h Rencontre. Avrom Sutzkever : payant (6 €/4 €) et sur réservation

17h30 Lecture musicale. Avrom Sutzkever, heures rapiécées : payant (10 €/8 €) et sur réservation Programme payant. Réservation en ligne sur la billetterie du mahJ / par téléphone 01 53 01 86 57 lundi et mercredi de 10h30 à 13h / sur place du mardi au samedi de 15h à 17h. de 11h a 18h : « Bobe Mayses », histoires de grand-mères et autres contes Rencontres, lectures et dédicaces avec auteurs, artistes et conteurs autour d’ouvrages de littérature jeunesse pour un public famille 11h-12h : Ben Zimet Zélig grand explorateur (Syros, 2009) et Contes des sages du ghetto (Seuil, 2003)

(Syros, 2009) et (Seuil, 2003) 13h-14h : Lecture d’un conte en musique, en français et yiddish, par Michèle Tauber et Pierre Benichou à la guitare. Pour les enfants de 5 à 10 ans. Texte d’Emmanuelle Polack : Simon, le voleur de temps avec Benjamin Royon et La fille du charbonnier avec Sarah Royon (contes bilingues yiddish-français, L’Harmattan, 2007 et 2008). Dédicace en présence de l’auteure

avec Benjamin avec Sarah Royon (contes bilingues yiddish-français, L’Harmattan, 2007 et 2008). Dédicace en présence de l’auteure 14h-15h : Nadia Berz Ouziel ou Le rêve d’ailleurs (Les Alchimistes, 2020)

(Les Alchimistes, 2020) 16h-17h : Myriam Cittanova Mes premières chansons juives (Gründ, 2020)

(Gründ, 2020) 17h-18h : Catherine Fogel Pas de violon pour les sorcières (Seuil, 1995) Gratuit, réservation obligatoire sur place le jour même une heure avant l’activité, dans la limite des places disponibles. Accès non garanti après le début de l’activité de 11h à 17h : La petite imprimerie yiddish Atelier en famille (avec des enfants de 5 à 12 ans) (30 min./séance) Dans l’imprimerie du mahJ, petits et grands découvrent des livres pour enfants en yiddish où lettres, motifs et encres colorées se mêlent pour donner vie à un univers visuel unique. Gratuit, réservation obligatoire sur place le jour même une heure avant l’activité, dans la limite des places disponibles. Accès non garanti après le début de l’activité de 11h30 à 12h30 (1h) : Rencontre dans les salles, Élia Bahur Lévita, un poète yiddish en Italie Avec Arnaud Bikard, Inalco (durée : 1 h) Gratuit, réservation obligatoire sur place le jour même une heure avant l’activité, dans la limite des places disponibles. Accès non garanti après le début de l’activité de 12h à 18h : Braderie de livres Cour d’honneur La traditionnelle braderie propose plusieurs centaines d’ouvrages d’occasion à tout petits prix sur tous les aspects de la culture juive Accès libre à 14h, 15h30 et 16h30 : promenades musicales dans les salles Chansons yiddish (30 min./séance) Par Muriel Missirlou Gratuit, réservation obligatoire sur place le jour même une heure avant l’activité, dans la limite des places disponibles. Accès non garanti après le début de l’activité à 14h, 15h, 16h : Rencontres généalogiques Les intervenants, membres du Cercle de généalogie juive et spécialistes de l’aire yiddishophone, vous initient aux méthodes et aux outils informatiques pour commencer une recherche. Gratuit, réservation obligatoire sur place le jour même une heure avant l’activité, dans la limite des places disponibles de 14h30 à 18h : Salon du livre yiddish Plus d’une trentaine d’auteurs dans les genres les plus divers – littérature, sciences humaines, histoire, jeunesse, cuisine – rencontrent le public et dédicacent leurs ouvrages. Les Éditions de l’Antilope, du Centre Medem Arbeter-Ring, du Cercle de généalogie juive et de la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem sont présentes en continu, tandis que Camille Vizioz-Brami propose ses incontournables sacs “Yiddish Mamma Bagels & books bag” pour emporter livres, disques et DVD. Collection permanente gratuite de 10h à 18h Avec en particulier “De l’atelier au musée : l’ORT et la transmission de la culture juive“, “Hersh Fenster et le shtetl perdu de Montparnasse” et “Maya Zack. La Mémoire en action. Œuvres vidéos“ L’exposition “Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940” reste payante, sur reservation en ligne. De 12h à 17h30 : mahJ café Le mahJ café s’installe dans la cour d’honneur. Aux manettes, Houmous Jo et Marc Grossman vous proposent salades, petits plats, pâtisseries, thé et rafraîchissements aux saveurs ashkénazes ! Événements -> Fête / Parade Musée d’art et d’histoire du judaïsme 71 rue du Temple Paris 75003

Contact :musée d'art et d'histoire du Judaïsme 01 53 01 86 50 info@mahj.org https://www.mahj.org/fr/programme/le-yiddish-sous-le-ciel-de-paris-hommes-et-livres-en-dialogue-76725

