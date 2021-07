JOURNÉE SPÉCIALE “LA FINE FLEUR” AVEC LES PÉPINIÈRES RENAULT À GORRON CINÉMA Gorron, 3 août 2021, Gorron.

JOURNÉE SPÉCIALE "LA FINE FLEUR" AVEC LES PÉPINIÈRES RENAULT À GORRON CINÉMA 2021-08-03

Gorron Mayenne

4 EUR Mardi 3 août 2021, Gorron Cinéma vous fait une fleur! À l’occasion de la sortie du film “La Fine Fleur”, votre cinéma organise une journée spéciale avec la présence des gérants des Pépinières Renault de Gorron.

Le film “La Fine fleur” sera projeté à 14h30 (séance Ciné Bleu) et à 20h30 mardi 3 août. Cette comédie légère, sincère et touchante rend hommage à la création de roses, au savoir-faire et à toute la filière de la fleur et du végétal. Un récit sur l’innovation et la transmission, porté par une Catherine Frot rayonnante.

Après la projection du film, le public pourra échanger avec Julie et Eric Renault, gérants des Pépinières Renault.

Créée en 1951, l’entreprise de production s’étend sur plus de 80 hectares. Elle produit une large gamme, de la bouture jusqu’à la plante finie, proposant ainsi des végétaux français de qualité. La passion pour les plantes a mené la famille Renault à toujours innover, que ce soit dans les techniques de cultures ou la recherche variétale.

Une occasion rare de découvrir l’entreprise et son histoire, de rencontrer ceux qui dirigent cette société créatrice de nouvelles variétés, d’en savoir plus sur le métier de pépiniériste, sur la production française, etc. Julie et Eric Renault répondront à toutes vos questions.

Venez les rencontrer et discuter avec eux!

Venez découvrir la passion de la fleur et rencontrer les pépiniéristes Eric et Julie Renault, des Pépinières Renault de Gorron

cinema@gorron.fr +33 2 43 08 11 67 http://www.gorron-cinema.fr/

