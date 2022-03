JOURNÉE SPÉCIALE JEUX DES AS D’OR 2022 Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes Hérault Lattes Venez découvrir les jeux lauréats et gagnants des As d’Or 2022 !

Chaque année lors du Festival International des Jeux à Cannes, sont récompensés les meilleurs jeux de société. Voici quelques uns des jeux auxquels vous pourrez jouer : Attrape Monstres / 7 wonders Architects / Happy City / Living Forest / Les Ruines perdues de Narak Dune Imperium, et bien d’autres ! Vous souhaitez découvrir encore plus de jeux de société? Pas de problème, Guilhem se fera un plaisir de vous tester les références que vous souhaitez ! Alors venez passer un bon moment en famille dans une ambiance cosy et chaleureuse. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Rendez-vous samedi 12 mars dès 10h au 25 rue Louis Lumière 34970 Lattes entre le cinéma CGR et le Trampoline Park ! Venez découvrir les jeux lauréats et gagnants des As d’Or 2022 !

