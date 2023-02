Journée spéciale Jeu vidéo Bresles Catégories d’Évènement: Bresles

Oise

Journée spéciale Jeu vidéo, 15 avril 2023, Bresles

2023-04-15 – 2023-04-15 Bresles

Oise De 10H à 18H (sur entrée libre) : Rétrogaming : Avec l’association MaGeekWorld remontez le temps et retracez l’histoire du jeu vidéo en jouant librement sur 15 anciennes consoles des années 80 à 2000. Redécouvrez ou faites découvrir à vos enfants les jeux qui ont marqué votre enfance ! De 10H à 12H (sur inscription) : Atelier manuel paper toys : Avec Laetitia, fabriquez vos paper toys à l’effigie de héros de jeux vidéo ! De 11H à 12H : Quiz (sur inscription) : Avec Emeline, jouez à Battle Quizz jeu vidéo ! De 14H à 16H : Jeux de société (sur entrée libre) : Avec Emeline, jouez avec à de célèbres jeux de société et de plateaux réadaptés dans un univers jeu vidéo (Monopoly Mario, Jenga Fornite…) De 15H à 17H : Initiation au jeu vidéo en VR (sur entrée libre) : Avec Steve, découvrez le jeu vidéo en Réalité Virtuelle sur oculus De 14H30 à 16H30 : Tournoi Mario Kart Double Dash sur Gamecube (sur inscription) : A 14H30 on sort les bananes et on fait chauffer le bitume ! Venez vous affronter (ou assister) à notre tournoi Mario Kart. Limité à 16 joueurs Toute la journée : Exposition (sur entrée libre) : La médiathèque départementale de l’Oise vous propose de venir découvrir son exposition de 8 panneaux sur le jeu vidéo. Avec l’association MaGeekWorld Conseil : Pour une meilleure gestion des flux de personnes, et si vous souhaitez jouer tranquillement, privilégiez une visite avant 14H Médiathèque Madeleine Odent

