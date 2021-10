Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, Nièvre Journée spéciale Halloween au Musée de la Faïence ! Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, le samedi 30 octobre à 14:00

À l’occasion d’Halloween, l’équipe de la Médiathèque de Nevers vous propose de découvrir “**Bloodborne**”, jeu vidéo culte de la console PS4 à l’atmosphère digne des romans de H.P. Lovecraft. _Au programme de ce jeu : L’univers visuel viscéral, glaçant et lovecraftien du phénomène Bloodborne !_ _Entre rêve et cauchemar, peur et folie, le Chasseur arpente les rues de Yharnam à la recherche du mystérieux Pâlesang qui pourra le sauver. Châteaux en ruine, forêts, université, églises… La quête du Chasseur lui fera traverser un univers gothique dans lequel il devra affronter les créatures oniriques qui se dresseront sur son chemin et triompher des Grands Anciens._ _Loup-garou, monstre clérical, géant, ombre de Yharnam, ou encore Micolash, hôte du cauchemar : les horrifiques ennemis qui peuplent ce monde lovecraftien rivalisent de monstruosité et de détails glaçants._ **À partir de 16 ans.** En bonus, une expérience en **réalité virtuelle pour les petits et les grands autour du jeu “Ghostbusters VR : Firehouse”** (issu de la fameuse licence SOS Fantômes des années 80). _Plongez dans le monde de Ghostbusters plein d’explosions, de pièges et de parties de chasse aux fantômes et esquivez les plus grands vampires de New York !_ _Explorez la caserne des pompiers emblématiques et sortez vos Proton-Wand ! Courez, frayez-vous un chemin et affrontez le Bibendu Chamallow géant qui menace la ville !_ **À partir de 12 ans.**

Gratuit

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest 58000 NEVERS Nevers Nièvre

2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00

