Journée Spéciale Festival Rues et Vous Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Journée Spéciale Festival Rues et Vous Cadillac, 9 juillet 2022, Cadillac. Journée Spéciale Festival Rues et Vous

2 Rue du Cros Cadillac Gironde

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 21:00:00 Cadillac

Gironde EUR 57.8 Dans le cadre du Festival Rues et Vous, optez pour une journée de découverte seul, en famille ou entre amis avec au programme :

– A partir de 10h : Balade guidée au cœur du vignoble des Cadillac Cotes de Bordeaux

– Visite du 1 er domaine viticole en multipropriété, le Château Réaut à Rions, pour une visite prestige

– Déjeuner Ardoise sur la terrasse panoramique du Château

– Pass pour le Festival Rues et Vous : théâtre de rue, cirque et musique à partir de 16h jusque minuit OFFRE EXCEPTIONNELLE !

Le tarif comprend la balade commentée, la visite degustation, le brunch, et le pass pour le festival Dans le cadre du Festival Rues et Vous, optez pour une journée de découverte seul, en famille ou entre amis avec au programme :

– A partir de 10h : Balade guidée au cœur du vignoble des Cadillac Cotes de Bordeaux

– Visite du 1 er domaine viticole en multipropriété, le Château Réaut à Rions, pour une visite prestige

– Déjeuner Ardoise sur la terrasse panoramique du Château

– Pass pour le Festival Rues et Vous : théâtre de rue, cirque et musique à partir de 16h jusque minuit OFFRE EXCEPTIONNELLE !

Le tarif comprend la balade commentée, la visite degustation, le brunch, et le pass pour le festival +33 5 56 62 12 92 Dans le cadre du Festival Rues et Vous, optez pour une journée de découverte seul, en famille ou entre amis avec au programme :

– A partir de 10h : Balade guidée au cœur du vignoble des Cadillac Cotes de Bordeaux

– Visite du 1 er domaine viticole en multipropriété, le Château Réaut à Rions, pour une visite prestige

– Déjeuner Ardoise sur la terrasse panoramique du Château

– Pass pour le Festival Rues et Vous : théâtre de rue, cirque et musique à partir de 16h jusque minuit OFFRE EXCEPTIONNELLE !

Le tarif comprend la balade commentée, la visite degustation, le brunch, et le pass pour le festival rue et vous

Cadillac

dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Other Lieu Cadillac Adresse 2 Rue du Cros Cadillac Gironde Ville Cadillac lieuville Cadillac Departement Gironde

Cadillac Cadillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadillac/

Journée Spéciale Festival Rues et Vous Cadillac 2022-07-09 was last modified: by Journée Spéciale Festival Rues et Vous Cadillac Cadillac 9 juillet 2022 2 Rue du Cros Cadillac Gironde

Cadillac Gironde