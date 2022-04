Journée spéciale écriture Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Journée spéciale écriture Orthez, 29 avril 2022, Orthez. Journée spéciale écriture Ronron et Gourmandises 24 boulevard des Pommes Orthez

2022-04-29 09:30:00 – 2022-04-29 17:00:00 Ronron et Gourmandises 24 boulevard des Pommes

Toute la journée, présentation des livres et services proposés par Marie-Pierre Mouneyres, auteure, écrithérapeute, spécialiste du récit de vie thérapeutique. 10h Conférence “Utiliser l’écriture pour se libérer émotionnellement”

3 ateliers d’écriture à 11h, 13h30 et 15h. Durée : 1h30. 6 personnes max.

