Journée spéciale “Chevaliers, chevaleresses” Historial Jeanne-d’Arc, 27 octobre 2021, Rouen.

Historial Jeanne-d’Arc, le mercredi 27 octobre à 10:00

Conte : chevaliers, chevaleresses par la Cie Mille et une choses à dire ———————————————————————– Les conteuses de « Mille Choses à Dire », Mifa et Nathalie, vous emmènent sur les traces de la Blanche Biche, de Mélusine, et du chevalier Fanta-Guiro. Vous voyagerez dans le temps, à travers mélodies, contes et légendes. ### 10h et 11h30 – A partir de 7 ans _Gratuit – Sur réservation : [https://my.weezevent.com/contes-sur-la-thematique-chevaliers-chevaleresses-moyen-age-par-la-compagn](https://my.weezevent.com/contes-sur-la-thematique-chevaliers-chevaleresses-moyen-age-par-la-compagn)_ Conte-férence sur le procès de Gilles de Rais par la Cie PAP Théâtre ——————————————————————– Une conte-férence où La Barbe Bleue de Perrault s’entremêle avec la véritable et horrifique histoire de Gilles de Rais, héros sanguinaire, compagnon de Jeanne d’Arc. Quand la face sombre de l’Histoire se découvre par le petit bout de la lorgnette. ### 19h – A partir de 14 ans – En déambulation _Gratuit – Sur réservation : [https://my.weezevent.com/conte-ference-sur-le-proces-de-gilles-de-rais-par-la-compagnie-pap-theatre-va](https://my.weezevent.com/conte-ference-sur-le-proces-de-gilles-de-rais-par-la-compagnie-pap-theatre-va)_ Atelier : création d’accessoire de costume —————————————— Dans cet atelier créatif, les enfants imaginent et fabriquent les accessoires indispensables pour parfaire leur tenue de chevalier ou de chevaleresse. ### 14h30 et 16h – A partir de 8 ans _Gratuit – Sur réservation : [https://my.weezevent.com/ateliers-autour-de-la-thematique-creation-dun-accessoire-de-costume-une-bo-1](https://my.weezevent.com/ateliers-autour-de-la-thematique-creation-dun-accessoire-de-costume-une-bo-1)_

Gratuit sur réservation

Conte, atelier, conte-férence horrifique et exposition temporaire découvrez la rogrammation de cette journée familliale !

Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T19:00:00