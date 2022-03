Journée spécial FabLab autour du recyclage plastique FabLab,D-Factory,Centre des Savoirs et de l’Innovation Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Découvrez les nombreux équipements présents au sein du FabLab de la Fabrique de l'Innovation, mais aussi les dernières innovations autour du recyclage plastique. Comment recycler les déchets plastiques générés au sein d'un FabLab via l'impression 3D ? Quelles étapes ? Quelles machines ou techniques ? Recycler mais pour faire quoi ? Rendez-vous le 17 juin pour le découvrir ! ### Au programme : * démonstration d'un mini-circuit de recyclage plastique avec **Zoomacom** – [https://www.openfactory42.org/2022/02/08/recyclage-de-plastique/](https://www.openfactory42.org/2022/02/08/recyclage-de-plastique/) * flash conférence sur Plastri, une scannette portable intelligente pour identifier les différents polymères plastiques * visite guidée du FabLab * atelier pratique autour du recyclage plastique Evènement organisé dans le cadre de "Meet & Fabrik", le rendez-vous Créativité et Innovation de la Fabrique de l'Innovation **Plus d'infos et inscriptions:** [[https://fabriqueinnovation.universite-lyon.fr/la-fabrique-de-l-innovation-a-la-biennale-internationale-du-design-257295.kjsp?RH=1608210241363](https://fabriqueinnovation.universite-lyon.fr/la-fabrique-de-l-innovation-a-la-biennale-internationale-du-design-257295.kjsp?RH=1608210241363)](https://fabriqueinnovation.universite-lyon.fr/la-fabrique-de-l-innovation-a-la-biennale-internationale-du-design-257295.kjsp?RH=1608210241363)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T00:00:00 2022-06-17T23:59:00

