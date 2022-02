Journée souvenirs Association BTM Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Journée souvenirs Association BTM Bas-en-Basset, 5 mars 2022, Bas-en-Basset. Journée souvenirs Association BTM Bas-en-Basset

2022-03-05 – 2022-03-05

Bas-en-Basset Haute-Loire Bas-en-Basset L’association BTM organise une Journée Souvenirs. +33 4 71 66 95 44 Bas-en-Basset

dernière mise à jour : 2022-02-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Bas-en-Basset, Haute-Loire Autres Lieu Bas-en-Basset Adresse Ville Bas-en-Basset lieuville Bas-en-Basset Departement Haute-Loire

Journée souvenirs Association BTM Bas-en-Basset 2022-03-05 was last modified: by Journée souvenirs Association BTM Bas-en-Basset Bas-en-Basset 5 mars 2022 Bas-en-Basset Haute-Loire

Bas-en-Basset Haute-Loire