Journée souvenir des déportés et des anciens résistants

Erquy

Journée souvenir des déportés et des anciens résistants Square Hôtel de ville, 22 avril 2022, Erquy. Journée souvenir des déportés et des anciens résistants

Square Hôtel de ville, le vendredi 22 avril à 18:00

Journée Souvenir des Déportés et des Anciens Résistants, manifestation conjointe. La cérémonie se déroulera vendredi 22 avril 2022 * 18h00 : rassemblement des Autorités Civiles et Militaires sur le parking de la Mairie. * Défilé au Monument aux Morts * Dépôt de gerbes * Minute de silence. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi dans la salle des Mariages d’Erquy.

Accès libre à toute la population

cérémonie officielle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T19:00:00

