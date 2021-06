Journée « S’organiser pour l’autonomie alimentaire » Centre Terre vivante, 6 juin 2021-6 juin 2021, Mens.

Journée « S’organiser pour l’autonomie alimentaire »

Centre Terre vivante, le dimanche 6 juin à 11:00

Tendre vers l’autonomie, faire soi-même, relocaliser, se contenter de peu sont des maîtres-mots qui doivent nous guider au quotidien. Depuis 40 ans, Terre vivante propose des solutions pratiques pour construire un monde écologique et résilient. Pour ouvrir le premier dimanche de ce cycle, le Centre écologique accueille François Rouillay et Sabine Becker sur le thème ** »S’organiser pour l’autonomie alimentaire »**. **Au programme de la journée :** Matin : conférence _ »Comment s’organiser ensemble pour tendre vers l’autonomie alimentaire ? »_ Après-midi : deux ateliers participatifs : _ »Quels freins m’empêchent d’agir ? »_ _ »Savoir évaluer ses besoins et ses objectifs »_ **François Rouillay** est chercheur et conférencier en agriculture urbaine. Initiateur du mouvement participatif Incroyables Comestibles France en 2012, il a accompagné le développement de collectifs citoyens d’agriculture urbaine dans plus de 1200 villes au sein d’une quarantaine de pays. **Sabine Becker** est ingénieure-urbaniste, auteure et conférencière dans le développement personnel, dans la relation à soi, à l’autre et à la Terre, ce qui l’a amenée à créer la permathérapie. Ils sont auteurs de En route pour l’autonomie alimentaire !, paru aux éditions Terre vivante en 2020. Pour en savoir plus : [https://www.terrevivante.org/2040-imaginons-demain-au-centre-terre-vivante.htm](https://www.terrevivante.org/2040-imaginons-demain-au-centre-terre-vivante.htm)

En 2021, Terre vivante propose un cycle de rencontres avec ses auteurs, chaque dimanche du mois de juin, dans son Centre écologique.

Centre Terre vivante Domaine de Raud, 38710 Mens Mens isère



