Journée solidaire Sport & Santé Le Ramier Roques

Roques

Journée solidaire Sport & Santé Le Ramier, 3 juillet 2021, Roques.

Le Ramier, le samedi 3 juillet à 09:00

**Programme de la journée** **9h00 / 12h30** – _Course et marche solidaire_ Inscriptions au 0617166469 ou [espace-jeunesse@mairie-roques.fr](mailto:espace-jeunesse@mairie-roques.fr) ou sur place le jour même 5€ par participant – Départ de la course près du Potager Roquois – _Village santé_ Actions de prévention autour du bien-être, d’une alimentation saine et équilibrée et sensibilisation au handicap Accès libre – _Buvette_ sans alcool tenue par Roques en fête – _Plateau radio_ animé par l’Espace Jeunesse **17h00 / 19h00** – _Village sportif_ Animé par les associations sportives de la commune (foot, hand ball, footgolf, rugby, tennis, badminton, judo, comité départemental handisport) Entrée Village sportif : 3€ **18h / 20h** – _Groupe de musique_ **20h / 23h** – _Diffusion du match quart de finale de l’Euro 2021_ sur écran géant – _Buvette_ / _restauration_ par le restaurant Saint Thomas _Parrain de la journée : Arthur Wakhevitsch, Jeune sportif de haut niveau joueur de Badminton_ Le 3 juillet, le Conseil Municipal des Jeunes organise une journée solidaire pour laquelle toutes les recettes réalisées seront reversées à l’association Hôpital Sourire. Le Ramier 14 avenue de la gare Roques Roques Haute-Garonne

