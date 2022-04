Journée solidaire Montaut Montaut Catégories d’évènement: Montaut

Pyrénées-Atlantiques

Journée solidaire Montaut, 1 mai 2022, Montaut. Salle culturelle Rue Annette

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01

Montaut Pyrénées-Atlantiques Montaut CSO Mali organise sa journée solidaire annuelle. Deux randonnées à travers les bois et les collines seront proposées, une de 8km et une de 12km. A 12h30, un apéritif sera suivi d’une paella. La participation est libre sous forme de don.

Salle culturelle Rue Annette Montaut

