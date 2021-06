Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Journée solidaire de promotion “Sports nautiques et santé” Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Journée solidaire de promotion "Sports nautiques et santé" 2021-07-03 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-03 18:00:00 18:00:00

Ouistreham Calvados

Ouistreham Calvados Découverte des sports nautiques sur le canal de Ouistreham Riva-Bella avec essais de canoës, paddles géants et dragon boat.

Présentation de la mission sports et santé par l’association “Les conquérantes du Calvados” et soutient au raid des amazones par les “Fees No Men du Calvados”.

