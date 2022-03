Journée Soin de Soi Maison du Projet – Domaine Geneste, 19 mars 2022, Villenave-d'Ornon.

Une journée qui soutient la Maison des Femmes, une partie des bénéfices sera reversée à cette association ——————————————————————————————————— ### Un programme riche proposant des ateliers découvertes en collectif ainsi que des échanges avec les partenaires : – Cabinet de bien-être – Massage découverte du dos [contact@cabinetdebienetre-bordeaux.fr](mailto:contact@cabinetdebienetre-bordeaux.fr) / 06.62.13.82.85 – Kinés de Rives d’Arcin – Massage découverte californien [kinesdarcinsvillenave@gmail.com](mailto:kinesdarcinsvillenave@gmail.com) / 06 73 47 47 18 – SNails 33 – Beauté des mains [mungiovi.serena@laposte.net](mailto:mungiovi.serena@laposte.net) / 07 60 77 13 56 – Mel’Ange Zen – Bilan énergie bien-être et massage des mains [contact@melangezen.com](mailto:contact@melangezen.com) / 06 95 33 68 81 – Conférence découverte de l’hypnose thérapeutique avec Marie – Anne Jarry [majhypnose@gmail.com](mailto:majhypnose@gmail.com) / 06 82 15 39 54 – Ju & Tools – découverte de la Naturopathie : iridologie, aromathérapie, fleurs de Bach [julyvalade@gmail.com](mailto:julyvalade@gmail.com) – Organizen Co – Ateliers collectifs de pliages et échanges individuels autour des problématiques d’organisations d’espaces ou de gestion du quotidien [sandra@organizenco.fr](mailto:sandra@organizenco.fr) / 06 63 51 95 73 – Lovely Solidarity – ateliers de couture pour la réalisation de sacs de drains pour les femmes atteintes d’un cancer du sein [gironde@lovelysolidarity.org](mailto:gironde@lovelysolidarity.org) – Feng Shui Touch – Atelier découverte du Feng Shui et révélation de son intérieur [fengshuitouch@gmail.com](mailto:fengshuitouch@gmail.com) / 06 30 36 74 03 – Etin’Cel – Atelier de découverte de la numérologie et des constellations familiales [etincel33@gmail.com](mailto:etincel33@gmail.com) / 06 27 43 81 04 Toutes les informations (tarifs, créneaux horaires) sont accessibles sur la page Facebook et Instagram du Domaine de Geneste.

Entrée est gratuite • Avec ou sans inscription : n’hésitez pas à réserver les ateliers qui vous intéressent en cas de forte affluence, le nombre de place est limité !

Maison du Projet – Domaine Geneste 3 avenue du 7e Art, 33140 Villenave d'Ornon



