Journée Social Ride à Loudenvielle Skyvall Loudenvielle, samedi 26 octobre 2024.

Inscriptions sur place à partir de 8h30

Le rdv est au parking Skyvall à Loudenvielle.

Des navettes et Skyvall pour profiter de toute la vallée.

Venez clôturer la saison de VTT à Loudenvielle le samedi 21 octobre 2023 au pied du Skyvall pour la traditionnelle social ride.

On vous l’a déjà dit l’automne est la meilleure saison pour rider ici et en plus cette année vous pourrez tester la nouvelle piste de DH de coupe du monde!

Début : 2024-10-26 08:30:00

fin : 2024-10-26

Skyvall LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie

