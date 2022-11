Journée Ski Randonnée hors traces : Poudreuse & Soleil sur les crêtes Longevilles-Mont-d’Or Longevilles-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Longevilles-Mont-d’Or EUR 40 60 Venez découvrir les belles montagnes du Haut Doubs, une vue imprenable sur les Alpes vous attend certainement au sommet.

Le ski de rando nordique, c’est le ski de nos ancêtres, pratiqué en terrain faiblement pentu.

A l’époque pour se déplacer, facteurs et Dames n’utilisaient qu’ un seul et grand bâton afin de garder une main libre.

Sortie initiation au ski randonnée style jurassique, accessible tous niveaux, dès 10 ans. Parcours idéal en famille ou entre amis, cet itinéraire permettra à chacun de redécouvrir cette discipline mais surtout nos belles montagnes.

Autres dates possibles. contact@noaguides.com

