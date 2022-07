Journée Sérénité à Lugaignac Lugaignac Lugaignac Catégories d’évènement: Gironde

Lugaignac

Journée Sérénité à Lugaignac Lugaignac, 7 août 2022, Lugaignac. Journée Sérénité à Lugaignac

Lugaignac Gironde OT Castillon-Pujols

2022-08-07 10:00:00 – 2022-08-07 17:00:00 Lugaignac

Gironde Lugaignac Une journée de sérénité au Domaine Jean-Got à Lugaignac avec Massage bien-être, Méditation, atelier chamanique, Hatha Yoga.

Renseignements & Réservation au 06 71 72 64 97 ou 06 31 91 52 75

Tarif: 80€ par personne , Une journée de sérénité au Domaine Jean-Got à Lugaignac avec Massage bien-être, Méditation, atelier chamanique, Hatha Yoga.

Renseignements & Réservation au 06 71 72 64 97 ou 06 31 91 52 75

Tarif: 80€ par personne , Une journée de sérénité au Domaine Jean-Got à Lugaignac avec Massage bien-être, Méditation, atelier chamanique, Hatha Yoga.

Renseignements & Réservation au 06 71 72 64 97 ou 06 31 91 52 75

Tarif: 80€ par personne , Jounée Sérénité

Lugaignac

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT Castillon-Pujols

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lugaignac Autres Lieu Lugaignac Adresse Lugaignac Gironde OT Castillon-Pujols Ville Lugaignac lieuville Lugaignac Departement Gironde

Lugaignac Lugaignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lugaignac/

Journée Sérénité à Lugaignac Lugaignac 2022-08-07 was last modified: by Journée Sérénité à Lugaignac Lugaignac Lugaignac 7 août 2022 Lugaignac Gironde OT Castillon-Pujols

Lugaignac Gironde