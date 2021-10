Châtellerault Châtellerault Châtellerault, Vienne Journée sensiblisation trottinette électrique Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

le mercredi 17 novembre à 10:00

Découvrez la trottinette électrique autrement. Nous vous invitons **le mercredi 17 novembre** sur l’aire d’échange au centre-ville de **10h à 18h**, afin de découvrir les différentes réglementations autour de nombreuses animations. Entrée gratuite

Gratuite

2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00

2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00

