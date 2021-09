Figeac Figeac Figeac, Lot Journée “Sensibilisation à la lutte contre le Cancer du Côlon” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Journée “Sensibilisation à la lutte contre le Cancer du Côlon” Figeac, 28 septembre 2021, Figeac. Journée “Sensibilisation à la lutte contre le Cancer du Côlon” 2021-09-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-28 16:00:00 16:00:00

Figeac Lot Figeac Côlon tour , Dépistage du cancer colorectal Ligue contre le cancer de Figeac propose une journée de sensibilisation à la lutte contre le Cancer du Côlon.

Visitez l’intérieur de l’intestin pour tout comprendre ! centresocial@ville-figeac.fr +33 5 65 50 05 01 Côlon tour , Dépistage du cancer colorectal ligue contre le cancer dernière mise à jour : 2021-09-24 par OT Figeac

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville 44.60937#2.03351