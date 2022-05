Journée Sécurité Routière et Balades à Chaville Ecole Paul Bert à Chaville Chaville Catégories d’évènement: Chaville

La Ville à Vélo Chaville, Vélizy-Villacoublay, Sèvres participe le samedi 14 mai à une journée Prévention routière organisée par le Rotary Club de Chaville sur la place des écoles (parvis de l’école Paul-Bert) et dans le square de l’église. Ce sera l’occasion pour tous les cyclistes de prendre conscience de la réalité des angles morts grâce à la présence d’un bus de la RATP. Notre antenne organisera deux balades à vélos : * 1er départ à 10h30, balade dédiée à découverte des bons comportements. Activité ouverte aux majeurs sachant faire du vélo et venant avec leur vélo et leurs équipements de sécurité. * 2ème départ à 14 h 30, balade jusqu’au complexe sportif Marcel Bec. Balade de l’après-midi départ du stand à 14h30 : parcours jusqu’au complexe de Marcel Bec. Cette promenade est ouverte à tous. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents, chacun venant avec son vélo et son équipement de sécurité. Rendez-vous au stand de la Ville à Vélo. Ces activités sont soumises à inscriptions préalables, dans la mesure du possible, auprès de Barbara SALAUN via mail : [b.salaun@ville-chaville.fr](mailto:b.salaun@ville-chaville.fr) D’autres activités sont prévues par les autres acteurs de la journée comme un atelier marquage, un atelier réparation, une sensibilisation au code de la route… On vous attend nombreux sur notre stand. Journée Prévention routière (La Ville à Vélo et Rotary Club) sur la place des écoles (parvis de l’école Paul-Bert) et dans le square de l’église. Balades, sensibilisation aux angles mort. Ecole Paul Bert à Chaville 1 parvis des Ecoles, 92370 Chaville Chaville Hauts-de-Seine

