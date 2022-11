Journée sécurité neige et avalanches à TARBES Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

2022-11-27 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-27 17:30:00 17:30:00

Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Inscriptions obligatoire sur le site internet : https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-caf-occitanie/evenements/journee-securite-neige-et-avalanche-a-tarbes Le comité régional et le Club Alpin Français de Bagnères vous invitent à TARBES pour une journée de prévention.

Programme indicatif :

Matin 9h45 à 12h30 (avec une pause)

1- Manteau neigeux, lien neige et météo, différentes neiges (dont vocation sable du Sahara et neige glacée)

2- Avalanches, processus, typologie, fonctionnements

3- Le BERA, évolution des Vigilances

4- Changement climatique, effet sur enneigement et avalanches

Déjeuner : pique-nique sur place (vente par le CAF de Tarbes)

Après-midi : (pause au milieu)

1- Exercice rando dans les Aiguilles rouge (prépa, carte et bera) jusqu’à l’accident (retour d’expérience)…

2- Analyse du témoignage de l’accident

3- Retour sur la gestion du risque et les facteurs humains

4- Le sauvetage : Autosauvetage

5- Les secours pro : échanges avec un secouriste du PGHM

6 – Dérangement hivernale de la faune, présentation des formations ANENA et conclusion

https://cr-occitanie.ffcam.fr/

