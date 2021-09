Journée scientifique de la Graduate School Life Sciences and Health Théâtre Rousseau – CentraleSupelec, 24 septembre 2021, Gif-sur-Yvette.

Journée scientifique de la Graduate School Life Sciences and Health

Théâtre Rousseau – CentraleSupelec, le vendredi 24 septembre à 08:30

La première journée scientifique de la Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH) est organisé le vendredi 24 septembre 2021. Quatre thèmes principaux faisant partie du champ disciplinaire de la GS LSH y seront abordés Dans l’intimité des cellules ; Destins cellulaires et interactions ; Explorer et modéliser le vivant ; Biotechnologies, développements précliniques et cliniques. Cette journée qui se clôturera par une table ronde proposant un regard transverse sur la recherche effectuée au sein de la GS LSH. **Programme** _8h30 Accueil des participants_ **9h00 Présentation de la GS (Olivier Lambotte)** **9h15 Session I : Dans l’intimité des cellules** 9h15 Rut Carballido-Lopez, MICALIS Morphogénèse des bactéries 9h45 Stephan Vagner, Institut Curie, Epitranscriptomique 10h15 Christine Mézard, IJPB « AT the heart of heredity :meiotic recombination » **11h15 Session II : Destins cellulaires et interactions** 11h15 Muriel Thomas, MICALIS Lung microbiota : from basic science to the transfer of new probiotic-based technology 11h45 Jean-Pierre Mothet, LUMIN Role of D-Amino acids in physiology and pathology 12h15 Muriel Perron, NeuroPSI Neural stem cells and retinal regeneration / Cellules souches neurales et régénération de la rétine _12h45 Pause déjeuner_ **14h00 Session III : Explorer et modéliser le vivant** 14h Agathe Urvoas, I2BC Protein scaffolding 14h30 Christophe Le Clainche, I2BC Architecture des réseaux d’actomyosine et mécanotransduction 15h Jean Loup Faulon, MICALIS Machine Learning in Synthetic Biology **16h00 Session IV : Biotechnologies, développements précliniques et cliniques** 16h Eric Deutsch Cancer 16h30 Roger Legrand, IDMIT Coronavirus et modèles animaux 17h Laurence Zitvogel, Gustave Roussy IGR A T cell assay to follow the protective effects of COVID-19 vaccines **17h30 Table ronde** Transversalité de la recherche au sein de la GS LSH _18h15 Fin de la journée_

Inscriptions jusqu’au 19 septembre 2021 en remplissant le formulaire ci-dessous

Journée scientifique GS LSH Au programme : Dans l’intimité des cellules / Destins cellulaires & interactions / Explorer & modéliser le vivant / Biotechnologies, développements précliniques & cliniques

Théâtre Rousseau – CentraleSupelec 3 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T08:30:00 2021-09-24T18:15:00