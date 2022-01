Journée saveurs d’Antan Saint-Denis-d’Aclon, 9 octobre 2022, Saint-Denis-d'Aclon.

Journée saveurs d’Antan Saint-Denis-d’Aclon

2022-10-09 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-09 17:00:00 17:00:00

Saint-Denis-d’Aclon Seine-Maritime Saint-Denis-d’Aclon

Comme avant ! Venez découvrir le verger de la Ferme de la Saâne, et ramassez des pommes pour fabriquer votre jus de pommes et des pâtes de fruits.

Cet atelier vous permettra de découvrir les méthodes ancestrales de fabrication du jus de pommes et du cidre et sera couplé d’un déjeuner terroir et d’un atelier culinaire animé par un chef, pour le plaisir des papilles!

Rendez-vous à 9h30 à la Ferme de la Saâne!

Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

Comme avant ! Venez découvrir le verger de la Ferme de la Saâne, et ramassez des pommes pour fabriquer votre jus de pommes et des pâtes de fruits.

Cet atelier vous permettra de découvrir les méthodes ancestrales de fabrication du jus de pommes et du…

tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26

Comme avant ! Venez découvrir le verger de la Ferme de la Saâne, et ramassez des pommes pour fabriquer votre jus de pommes et des pâtes de fruits.

Cet atelier vous permettra de découvrir les méthodes ancestrales de fabrication du jus de pommes et du cidre et sera couplé d’un déjeuner terroir et d’un atelier culinaire animé par un chef, pour le plaisir des papilles!

Rendez-vous à 9h30 à la Ferme de la Saâne!

Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

Saint-Denis-d’Aclon

dernière mise à jour : 2022-01-24 par