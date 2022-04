Journée sauvetage en mer! Plage de pléneuf val andré Le Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Vous avez préparé votre BNSSA en piscine cette année? Venez approfondir vos connaissances en participant à une journée en ilieu naturel, à Pléneuf Val André. Le jeudi 26 mai, de 9h à 19h. Covoiturage possible au départ de Rennes. Inscription obligatoire (20 places) auprès de votre enseignant : [adrien.guilloret@univ-rennes2.fr](mailto:adrien.guilloret@univ-rennes2.fr) A bientôt sur la plage !

Etre inscrit au cours de sauvetage du SIUAPS

Réservé aux étudiants inscrits sur les cours de sauvetage aquatique du SIUAPS cette année Plage de pléneuf val andré 2-12 Rue Winston Churchill, 22370 Pléneuf-Val-André Le Val-André Côtes-d’Armor

