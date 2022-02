Journée santé, bien-être et MICI Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée santé, bien-être et MICI Cité des sciences et de l’Industrie, 12 février 2022, Paris. Journée santé, bien-être et MICI

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 12 février à 10:00

Une journée découverte pour mieux vivre son quotidien avec une MICI (maladie inflammatoire chronique de l’intestin) à travers des ateliers et des moments d’échange, d’information et de prévention. **Matinée 9h-12h :** ateliers découverte Yoga, Gi Gong, Sophrologie, Activité musculaire adaptée, Méditation. (2 ateliers max au choix). **Après- midi 13h30-15h30 :** conférence-débat « Mon alimentation et ma MICI ». **La journée est réservée aux personnes atteintes de maladie de Crohn et/ou RCH.** Tarif: 5 euros, inscription obligatoire.

5 euros

10h- 16h [ATELIER] Une journée découverte pour mieux vivre son quotidien avec une MICI à travers des ateliers et des moments d’échange, d’information et de prévention. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Journée santé, bien-être et MICI Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-12 was last modified: by Journée santé, bien-être et MICI Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 12 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris