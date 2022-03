Journée sans écran Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Journée sans écran Médiathèque Jean Rousselot, 8 juin 2022, GUYANCOURT. Journée sans écran

Médiathèque Jean Rousselot, le mercredi 8 juin à 15:00

Une initiation aux échecs pour les débutants et des parties de jeu pour les initiés sont proposées par le club. Pour jouer et s’amuser, ou encore développer tactique et stratégie !

Accès libre

Avec les bénévoles du Club d’Échecs de Guyancourt, venez vous amuser autour de jeux de société, petits et grands sont les bienvenus ! Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T15:00:00 2022-06-08T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Médiathèque Jean Rousselot Adresse 11 place Pierre Bérégovoy Ville GUYANCOURT lieuville Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT

Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Journée sans écran Médiathèque Jean Rousselot 2022-06-08 was last modified: by Journée sans écran Médiathèque Jean Rousselot Médiathèque Jean Rousselot 8 juin 2022 Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt

GUYANCOURT