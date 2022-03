Journée Saint Patrick au Restaurant Carré Pétanque OBUT Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Catégories d’évènement: Loire

Saint-Bonnet-le-Château

Journée Saint Patrick au Restaurant Carré Pétanque OBUT Saint-Bonnet-le-Château, 17 mars 2022, Saint-Bonnet-le-Château. Journée Saint Patrick au Restaurant Carré Pétanque OBUT Restaurant Carré Pétanque OBUT 5 route du Cros Saint-Bonnet-le-Château

2022-03-17 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-17 23:00:00 23:00:00 Restaurant Carré Pétanque OBUT 5 route du Cros

Saint-Bonnet-le-Château Loire Saint-Bonnet-le-Château EUR 15 19 VENEZ PASSER LA ST PATRICK DANS VOTRE RESTAURANT CARRE PETANQUE OBUT !

Le chef de cuisine vous prépare un menu du jour typique du pays.

Detendez vous le soir en apero/petanque : planches et boissons irlandaises, ambiance celtique et pistes de pétanque m.teixeira@carrepetanque.fr +33 4 77 45 57 05 Restaurant Carré Pétanque OBUT 5 route du Cros Saint-Bonnet-le-Château

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Office de Tourisme Loire Forez

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Bonnet-le-Château Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Château Adresse Restaurant Carré Pétanque OBUT 5 route du Cros Ville Saint-Bonnet-le-Château lieuville Restaurant Carré Pétanque OBUT 5 route du Cros Saint-Bonnet-le-Château Departement Loire

Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bonnet-le-chateau/

Journée Saint Patrick au Restaurant Carré Pétanque OBUT Saint-Bonnet-le-Château 2022-03-17 was last modified: by Journée Saint Patrick au Restaurant Carré Pétanque OBUT Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château 17 mars 2022 Loire Saint-Bonnet-le-Château

Saint-Bonnet-le-Château Loire