Journée rurale Maison Etchemendigaraia Suhescun, samedi 23 mars 2024.

Suhescun Pyrénées-Atlantiques

9h-12h balade agri -culturelle

12h-13h30, repas. 13h30-17h30, atelier « s’orienter en ruralité », visite de la ferme, chantier collectif « les mains dans la terre »

Une journée avec des activités autour du monde rural et une séance pratique « les mains dans la terre » ! L’occasion de partager un joyeux moment en plein air, de découvrir et d’échanger sur les métiers et les acteurs de la ruralité. et peut être même une opportunité de vous inspirer dans vos projets ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

Maison Etchemendigaraia Ferme Bachoc

Suhescun 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine charlotte.foucault@landestini.org

