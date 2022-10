Journée Rose musique et vins Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Cte-d'Or

Journée Rose musique et vins Beaune, 8 octobre 2022, Beaune. Journée Rose musique et vins

78 Rue du Faubourg Saint-nicolas Domaine Besancenot Beaune Cte-d’Or Domaine Besancenot 78 Rue du Faubourg Saint-nicolas

2022-10-08 10:00:00 – 2022-10-08 21:00:00

Domaine Besancenot 78 Rue du Faubourg Saint-nicolas

Beaune

Cte-d’Or 10h00-12h00 : session de sensibilisation au cancer du sein et à son dépistage,

animations, vente de rubans pour constituer un cœur d’espoir, tombola au profit de la ligue

10H – 21H00 : Dégustation de nos vins et Marché Gourmand (Bières, caramels, cassis)

17h00 à 21h00 : concert de jazz gratuit et Restauration sur place avec Côté Pizza ,Vente de vin au verre contact@domaine-besancenot.fr https://domainebesancenot.fr/ Domaine Besancenot 78 Rue du Faubourg Saint-nicolas Beaune

