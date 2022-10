Journée rose des Elles du Bassin Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde Andernos-les-Bains Dans le cadre d’Octobre Rose avec Les Elles du Bassin : Navigation sur leur Dragon Boat suivie d’une auberge espagnole sur le port ostréicole. Dans le cadre d’Octobre Rose avec Les Elles du Bassin : Navigation sur leur Dragon Boat suivie d’une auberge espagnole sur le port ostréicole. +33 6 85 29 03 21 Les Elles du Bassin

