Journée Robinson Bois de Pau Pau, mardi 27 février 2024.

Journée Robinson Bois de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

* découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits.

* favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives.

* développer son imagination.

* passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer dehors et s’épanouir.

De 9h30 à 17h

9h30 accueil des enfants.

9h45-12h30 chasse au trésor nature, construction cabane , arc et flèches

12h30-13h30 repas

13h30-16h animations, jeux , défis. Mandala nature.

16h30 goûter fourni par mes soins, jeu libre

17h fin et retour des parents

Chaque enfant repart avec un souvenir de sa journée.

Tarifs

35€ par enfant , goûter compris. Prévoir pique-nique.

* découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits.

* favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives.

* développer son imagination.

* passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer dehors et s’épanouir.

De 9h30 à 17h

9h30 accueil des enfants.

9h45-12h30 chasse au trésor nature, construction cabane , arc et flèches

12h30-13h30 repas

13h30-16h animations, jeux , défis. Mandala nature.

16h30 goûter fourni par mes soins, jeu libre

17h fin et retour des parents

Chaque enfant repart avec un souvenir de sa journée.

Tarifs

35€ par enfant , goûter compris. Prévoir pique-nique. EUR.

Bois de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 09:30:00

fin : 2024-02-27 17:00:00



L’événement Journée Robinson Bois de Pau Pau a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Pau