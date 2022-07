Journée Robinson, au lac Garlin, 18 juillet 2022, Garlin.

Journée Robinson, au lac

Lac du Gabassot Garlin Pyrénées-Atlantiques

2022-07-18 09:30:00 – 2022-07-18 17:00:00

Garlin

Pyrénées-Atlantiques

Garlin

EUR 35 35 Pour les 4/7 ans, découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits, favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives., développer son imagination, passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer dehors et s’épanouir, telles sont les idées d’Olivier, animateur nature à destination des enfants. Animations, jeux, construction, défis, et en partant chaque enfant repart avec un souvenir de sa journée.

Sensibilisation à la nature, chasse au trésor, land-art, exploration, construction cabane…

+33 6 82 22 59 21

Garlin

