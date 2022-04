Journée Robert Barriot Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher Participez en vous inscrivant avant le 4 mai, à ce voyage à l’église Sainte Odile (Paris). Cette manifestation est circonstanciée par l’inauguration du nouvel éclairage de son chef d’œuvre: le retable. Présence de 3 de ses enfants qui ont vécu plusieurs années de leur vie avec leurs parents en quelque sorte dans le clocher de ce bel édifice art nouveau ! Une belle journée pour découvrir l’artiste Robert Barriot qui a vécu plusieurs années à Chezal-Benoît, où il est inhumé.

Conférence et visite (et repas) de l’église où il vécut aussi avec sa famille qui sera présente pour témoigner. sylbourdreux@gmail.com Participez en vous inscrivant avant le 4 mai, à ce voyage à l’église Sainte Odile (Paris). Cette manifestation est circonstanciée par l’inauguration du nouvel éclairage de son chef d’œuvre: le retable. Présence de 3 de ses enfants qui ont vécu plusieurs années de leur vie avec leurs parents en quelque sorte dans le clocher de ce bel édifice art nouveau ! association patrimoine casalais

