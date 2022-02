Journée RexyAnimé 2 Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Journée RexyAnimé 2 Cinéma Le Rexy, 9 février 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Journée RexyAnimé 2

le mercredi 9 février à Cinéma Le Rexy

Seconde Journée RexyAnimé:3 films d’animation: le matin pour les tout-petits et l’après-midi et le soir pour les plus grands et les ados/adultes. * Attention: animation de l’après-midi limitée à 30 **enfants**. Réservation conseillée (voir programme).

4€ pour tous

3 films d’animation pour tous Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T10:30:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T16:00:00;2022-02-09T20:30:00 2022-02-09T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Cinéma Le Rexy Adresse 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados

Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

Journée RexyAnimé 2 Cinéma Le Rexy 2022-02-09 was last modified: by Journée RexyAnimé 2 Cinéma Le Rexy Cinéma Le Rexy 9 février 2022 Cinéma le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados