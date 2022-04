Journée retro gaming Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Journée retro gaming Tarnos, 30 avril 2022, Tarnos. Journée retro gaming Tarnos

2022-04-30 – 2022-04-30

Tarnos Landes EUR Par l’association James Game Center Events Venez jouer ou rejouer à vos jeux vidéo favoris sur des bornes d’arcades et sur d’anciennes consoles. Tout public- Entrée libre Par l’association James Game Center Events Venez jouer ou rejouer à vos jeux vidéo favoris sur des bornes d’arcades et sur d’anciennes consoles. Tout public- Entrée libre Par l’association James Game Center Events Venez jouer ou rejouer à vos jeux vidéo favoris sur des bornes d’arcades et sur d’anciennes consoles. Tout public- Entrée libre libre de droit

Tarnos

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tarnos Autres Lieu Tarnos Adresse Ville Tarnos lieuville Tarnos Departement Landes

Tarnos Tarnos Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarnos/

Journée retro gaming Tarnos 2022-04-30 was last modified: by Journée retro gaming Tarnos Tarnos 30 avril 2022 Landes Tarnos

Tarnos Landes