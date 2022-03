Journée retro gaming en famille Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Journée retro gaming en famille Chamonix-Mont-Blanc, 5 mars 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Journée retro gaming en famille Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc

2022-03-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-05 16:00:00 16:00:00 Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Venez (re)découvrir des jeux vidéos à l’ancienne et défiez-vous en famille à “Just dance” et “Guitar Hero” ! accueil@mjchamonix.org +33 4 50 53 12 24 http://www.mjchamonix.org/ Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Journée retro gaming en famille Chamonix-Mont-Blanc 2022-03-05 was last modified: by Journée retro gaming en famille Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 5 mars 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie