JOURNEE RETRAITE & MEDITATION Félines-Minervois, samedi 16 mars 2024.

JOURNEE RETRAITE & MEDITATION Félines-Minervois Hérault

Par Dharma NatureFaire l’expérience et comprendre la notion de « juste être »

La connaissance de soi dont parle Socrate n’est pas une accumulation d’idées à propos de qui nous sommes. C’est un contact direct avec notre nature profonde.

Quand l’esprit est immobile, non absorbé par les perceptions extérieures, non stimulé intérieurement par la pensée, il reste une sensation profonde d’être présent. Et cette sensation d’être présent a un goût, elle est perceptible et reconnaissable. Bien que vide de toute construction de l’esprit, de toute activité mentale, c’est une sensation pleine, remarquable. C’est cela être présent , ou juste être .

Quand nous faisons l’expérience de cet état de vacuité, ce mode d’être qui ne dépend pas de ce que nous sommes devenus dans le temps, qui ne dépend pas de nos constructions, nous savons que c’est une expérience authentique, primordiale. Cette expérience de juste être , sans être quelqu’un, était déjà la même quand nous étions enfant.

Au cours de ces trois retraites d’un jour, nous comprendrons et ferons l’expérience de cette connaissance du Soi , comme l’appellent différentes traditions spirituelles. Nous apprendrons à laisser être le vide, c’est-à-dire à lâcher prise sur tout ce qui active l’esprit, plutôt que d’essayer de faire le vide . Et nous verrons comment cette connaissance peut être utile dans nos vies, quelle place lui donner, comment mieux l’y intégrer.

Chaque retraite abordera ce thème sur un angle spécifique. Vous pouvez donc vous inscrire au cycle complet, ou juste à une ou deux.

Les Retraites d’un Jour de Dharma Nature installent et consolident notre pratique de méditation.

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas la méditation, c’est l’occasion d’en recevoir une présentation solide et non dogmatique. Et pour ceux d’entre vous qui ont déjà une pratique régulière, ces retraites sont pensées pour venir vous soutenir, vous permettre d’aller plus en profondeur.

Nous ne nous contenterons pas de faire cela seulement en méditation, pendant nos retraites, nous verrons aussi pourquoi, et surtout comment intégrer ces pratiques dans notre quotidien, grâce à des intentions précises qui vous seront proposées après chaque retraite.

Des enregistrements vous permettront de pratiquer ensuite chez vous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 08:45:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Foyer rural

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

L’événement JOURNEE RETRAITE & MEDITATION Félines-Minervois a été mis à jour le 2024-02-23 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC