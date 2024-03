Journée retours d’expériences couverts végétaux Roumagne, mardi 12 mars 2024.

Journée retours d’expériences couverts végétaux Roumagne Lot-et-Garonne

Le Syndicat Mixte du Dropt Aval vous propose une journée retours d’expériences couverts végétaux. Les couverts végétaux, et plus largement l’Agriculture de Conservation des Sols, permettent de développer des sols performants pour limiter la pression environnementale et les coûts de production.

Le Syndicat Mixte du Dropt Aval vous propose une journée retours d’expériences couverts végétaux. Les couverts végétaux, et plus largement l’Agriculture de Conservation des Sols, permettent de développer des sols performants pour limiter la pression environnementale et les coûts de production. Frédéric Thomas sera l’intervenant principal avec Pierre Fellet en appui pour le TDS. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 09:00:00

fin : 2024-03-12

Salle Pierre Perié

Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine riv.dropt@orange.fr

L’événement Journée retours d’expériences couverts végétaux Roumagne a été mis à jour le 2024-03-06 par OT du Pays de Lauzun