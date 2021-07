Monticello Monticello Corse, Monticello Journée Ressourcement Monticello Monticello Catégories d’évènement: Corse

Journée Ressourcement 2021-07-10 08:45:00 08:45:00 – 2021-07-10 Route de Bastia Parc de Saleccia

Monticello Corse

Monticello Corse Monticello EUR 120 120 Vivez l’expérience d’une journée en plein air autour d’ateliers pratiques, repartez avec les conseils pour vous aider à renforcer votre corps, libérer votre esprit, ouvrir votre coeur.

Organisé par Latifa Gallo, Nathalie Filippi-Paoli et Cécile Bartolini. acielouertcorse@yahoo.com +33 6 23 07 55 09 https://www.acielouvert.corsica/ dernière mise à jour : 2021-06-02 par

